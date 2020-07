Siena, è passato il bimbo che va a Londra a piedi

28 luglio 2020 a

E' passato da Siena e sta già proseguendo il suo viaggio verso l'Inghilterra. Romeo Cox ha 10 anni, vive a Palermo e a fine giugno è partito dalla Sicilia per arrivare a Londra, dove è nato e dove vive la nonna paterna. Dopo i mesi di lockdown al bambino è venuta una gran voglia di rivederla, "ma era giusto arrivare a destinazione in un modo diverso dal solito: a piedi", spiega. I genitori inizialmente non hanno acconsentito, ma tanta era la determinazione e la caparbietà del figlio che, alla fine, hanno ceduto. Lo accompagna il padre, Phil, che è un giornalista spesso inviato in zone di guerra e dunque abituato a imprese estreme e anche pericolose. I momenti difficili non sono mancati, ma la coppia ha raggiunto anche Siena, poi Monteriggioni, Colle Val d'Elsa, San Gimignano e tanti saluti per proseguire nel Fiorentino. L'evento, condotto esclusivamente a piedi, in bicicletta e in barca a vela ("Per rispetto verso l'ambiente", spiega Romeo mentre il babbo annuisce), ha anche uno scopo benefico: la raccolta fondi per React, la onlus della madre del bimbo, Giovanna Stopponi, che acquista pc e tablet per gli studenti rifugiati del quartiere Ballarò, a Palermo.