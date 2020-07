Siena Bettolle, traffico interrotto a Rapolano

26 luglio 2020 a

a

a

Questa mattina, 26 luglio 2020, si è verificato un incidente sulla Strada statale 715, ovvero la Siena - Bettolle. Il tratto dopo Rapolano, in direzione Sinalunga, è stato chiuso a causa di un veicolo che si è ribaltato. In corso gli accertamenti per comprendere la dinamica di quanto è accaduto e le cause del sinistro. Nel frattempo, il traffico è stato deviato, con uscita obbligatoria a Rapolano Terme e rientro allo svincolo successivo. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto anche i vigili del fuoco, per rimuovere il mezzo e liberare al più presto la carreggiata, e il personale dell'Anas, al lavoro per ridurre al minimo i disagi e riaprire il normale flusso veicolare in entrambe le direzioni.