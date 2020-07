Siena, tremila per diciannove posti

26 luglio 2020 a

La carica dei tremila. Tanti sono i candidati ai bandi per le assunzioni a tempo indeterminato, che si sono chiusi il 15 luglio, per diciannove posti che hanno suscitato una grande attenzione da tutto il territorio provinciale. Domande, però, sono arrivate anche da più lontano. I concorsi dovrebbero svolgersi entro la fine di settembre, ma con ogni probabilità si procederà a una sorta di scrematura, con test attitudinali, prima di effettuare la selezione vera e propria. “Siamo molto soddisfatti – dice il vicesindaco e assessore al personale Andrea Corsi - per la risposta che è giunta. Questo testimonia che c’è bisogno e volontà di lavorare, ma anche che c’è la disponibilità a farlo con competenze specifiche. E' ciò che cerca una amministrazione comunale che vuole investire in figure professionali che rappresenteranno il futuro della nostra istituzione”.