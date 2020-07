Siena baseball, Montomoli lancia la prima palla

25 luglio 2020 a

Il Siena baseball, per la partita di domani (26 luglio) in casa contro i Boars Grosseto, ha deciso di affidare il lancio della prima palla a Emanuele Montomoli, docente presso l'Ateneo senese, epidemiologo, direttore del comitato scientifico di Vismederi, Mangia d’oro 2019 e presidente del Costone basket. "Con questo gesto simbolico - scrive la società sul proprio profilo Facdbook - si vuole ricordare tutti gli scienziati che stanno cercando un vaccino contro il Covid-19”. Un evento che vuole emulare quello dei professionisti americani: in occasione della prima partita stagionale della Major League statunitense, è stato il virologo Anthony Fauci a lanciare la prima palla della sfida tra i Washington Nationals, squadra della quale è tifoso, e i New York Yankees.