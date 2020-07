Siena, la cometa Neowise sopra lo splendido cielo stellato della Valdorcia: foto di Vito Nobile

Foto di Vito Nobile 25 luglio 2020 a

a

a

Una meravigliosa notte stellata, la cometa Neowise ancora perfettamente visibile, il fascino della cappella di Santa Maria di Vitaleta, nel comune di San Quirico, in provincia di Siena. Sono gli ingredienti della splendida foto che è stata realizzata da Vito Nobile nella serata di giovedì 23 luglio. Scatto alle prime ombre della notte, dopo che uno spicchio di luna rossa si era appena eclissato dietro le colline della Valdorcia. Uno spettacolo che ha attirato decine di appassionati in queste settimane in cui la cometa, scoperta lo scorso mese di marzo, era individuabile ad occhio nudo.

Fondamentale la quasi totale assenza di inquinamento luminoso, decisiva per catturare fotograficamente il cielo stellato e la via lattea.