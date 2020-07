Siena, il maiale trovato dalla polizia va in un santuario

23 luglio 2020 a

a

a

Il sindaco Luigi De Mossi ha firmato la richiesta di affidamento all'associazione “Vita da cani” di un suino rinvenuto, in località Costalpino, dagli agenti della Polizia il 6 luglio. L'animale, ribattezzato Senio, si trova attualmente in quarantena in una azienda agricola nel comune di Monticiano in attesa di controlli e accertamenti sanitari. In caso di idoneità l'Associazione affidataria lo ospiterà in uno dei rifugi della rete dei santuari di animali liberi in Italia e non rientrerà nella filiera alimentare. “Ho accettato volentieri questa richiesta - commenta il primo cittadino. - Gli attivisti, attraverso specifici rifugi di accoglienza anche per animali non convenzionali, potranno accudirlo e dargli la libertà che probabilmente sognava”.