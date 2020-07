Siena, Engineering: c'è l'accordo

23 luglio 2020 a

Si è sbloccata la questione dell'Engineering, con un accordo sofferto tra azienda, sindacati e lavoratori. Dopo due giorni ad alta tensione, con poca voglia di parlare all'esterno e l'esigenza di fare quadrato all'interno, le parti hanno trovato un punto di contatto. La chiusura della sede di Siena non è in discussione, la scelta è stata precisa dall'inizio e non è mai stato fatto un passo indietro, neanche davanti alla proposta del sindaco Luigi De Mossi di darsi da fare per trovare un immobile meno costoso.

I dipendenti, però, da settembre potranno lavorare per 4 giorni su 5 in smart working, quindi da casa, e dovranno recarsi solo una volta a settimana a Firenze o ad Arezzo, ricevendo, solo per il primo anno, 15,49 euro ogni volta per la trasferta. Verrà chiesta a ogni singola persona la preferenza del luogo dove andare a lavorare, ma se ci saranno troppe indicazioni per uno e meno per l'altro, verranno fatte valutazioni in base alla distanza da casa, alle esigenze dei singoli e ad altri fattori.

Sindacati e azienda avevano raggiunto questa ipotesi di accordo ieri (22 luglio 2020), ma non era stata messa la firma perché prima c'era bisogno di parlare con i dipendenti. Questa mattina, si è svolta un'assemblea molto accesa, alla presenza in videoconferenza di 110 dipendenti sui 160 globali. Alla fine, il sì ha prevalso con il 56%, quindi l'accordo è stato in bilico fino in fondo e l'atteggiamento dell'azienda, di non voler aprire alcuno spiraglio al mantenimento della sede, ha amareggiato tutti.