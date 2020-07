Siena, mamma partorisce in ambulanza

23 luglio 2020 a

Lieto evento a metà strada tra casa e ospedale. E' successo a Piancastagnaio, dove una mamma in dolce attesa è stata caricata in ambulanza perché il parto era davvero imminente. Anche troppo: il bambino aveva talmente tanta smania e urgenza di venire al mondo, che il viaggio non è neanche finito. Il mezzo di trasporto è stato costretto a fermarsi e il personale sanitario si è messo a disposizione nel migliore dei modi per far nascere un bel maschietto, sano ed energico. Lui e la madre stanno bene e sono stati portati a Nottola appena l'ambulanza è stata in grado di ripartire. Davvero un giorno particolare, difficile da dimenticare per tutti.