Siena, caso Rossi: nessun rinvio a giudizio per la Iena Monteleone

Nessun rinvio a giudizio per Antonino Monteleone. Il tribunale di Torino ha annullato il decreto nei confronti dell'inviato delle Iene, che si è a lungo occupato del caso del suicidio di David Rossi, capo della comunicazione della Banca Mps. Il provvedimento era stato assunto il 29 maggio dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo piemontese, per diffamazione nei confronti di Michele Briamonte, ex consigliere di amministrazione dell'istituto di Rocca Salimbeni, e consulente dello Ior,

"Nel mio servizio - commenta Monteleone, - questo signore non lo avevo mai nominato, e adesso il tribunale di Torino ha dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio nei miei confronti, emesso illegittimamente. Ora si ripartirà dall’udienza preliminare, ma almeno avremo la possibilità di esprimere le nostre ragioni”.