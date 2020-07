Siena, il sindaco De Mossi: "Engineering poche speranze"

23 luglio 2020 a

Sul fronte Engineering, ormai, stiamo arrivando al muro contro muro. L'azienda vuole chiudere la sede di Siena e trasferire i 160 dipendenti tra Firenze e Arezzo, i sindacati, la Regione e il Comune hanno messo sul tavolo varie proposte per non farla andare via dal territorio, ottenendo solo una minima apertura sul numero di giorni da fare in smart working. Il sindaco Luigi De Mossi da giorni sta lavorando per trovare una sede che non costi una cifra irragionevole, ma pare che la cosa non interessi. "C’è chi su Siena ha deciso di puntare - commenta amaramente. - Engineering non fa parte di questa categoria. Sta facendo un ragionamento diverso. Ho parlato con il gruppo, sono persone con idee chiare e strutturate da un punto di vista aziendale. Credo che abbiano un piano industriale ben preciso. Tuttavia non possiamo non tenere conto delle realtà sociali e di un numero così ingente di dipendenti. Noi stiamo cercando di far cambiare loro idea, anche se credo che sarà molto difficile farlo. Per rispetto dei lavoratori, tenteremo fino in fondo”.