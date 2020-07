Alex Zanardi, trasferimento nel centro di riabilitazione Villa Beretta

21 luglio 2020 a

Alex Zanardi, questa mattina (21 luglio) ha lasciato il policlinico delle Scotte per essere trasferito in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Ad accoglierlo sarà il presidio dell’ospedale Valduce “Villa Beretta” di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Si tratta di "una struttura specializzata - si legge nel sito internet - nella medicina volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone con problematiche derivanti da disabilità. La progettualità specifica per ogni individuo è garantita da medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione, con programmi di diagnosi e cura con il supporto di altre branche mediche specialistiche, come neurologia, neurochirurgia, ortopedia, chirurgia plastica, urologia, pneumologia, cardiologia, dietologia. Un lavoro coordinato con fisioterapisti, logopedisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi, neuropsicologi, tecnici ortopedici, bioingegneri garantisce servizi caratterizzati da livelli ottimali di appropriatezza, efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse umane".