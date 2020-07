Alex Zanardi, lascia Siena: trasferimento in un centro specializzato

21 luglio 2020 a

Alex Zanardi lascia le Scotte e verrà trasferito in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. In questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era stato sottoposto e, dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione paralimpico, che dunque oggi 21 luglio 2020, è stato portato in un'altra struttura, più idonea al suo percorso.

"I nostri professionisti – afferma il direttore generale dell’Azienda ospedaliera senese Valtere Giovannini – rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico".