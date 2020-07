Siena, alle Scotte un uomo gravissimo

20 luglio 2020 a

Gravissimo incidente per un 72enne che è stato trasportato d'urgenza alle Scotte. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. L'uomo è caduto in una piscina vuota e ha fatto un rovinoso volo di tre metri. Il fatto è accaduto a Castiglion Fiorentino, in località La Nave, intorno alle 15,30 di oggi, 20 luglio 2020. Per cause in corso di accertamento, il pensionato è finito dentro la piscina privata riportando un trauma cranico commotivo ed amnesia retrograda. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino e l'elisoccorso Pegaso 1, che però non ha potuto caricare il paziente perché aveva la febbre e non era trasportabile in volo. L’anziano è stato quindi portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Siena.