Alex Zanardi, verso il trasferimento

Un centro di riabilitazione attende a breve Alex Zanardi. A un mese dal’incidente e a pochi giorni dall’avvio della progressiva riduzione della sedazione farmacologica e il lento risveglio dal coma, la famiglia del campione paralimpico sta valutando quale può essere la struttura più adatta per il decorso post-operatorio. Quando le condizioni lo permetteranno, sarà disposto il trasferimento in un centro specializzato: tra le ipotesi anche quelle di una clinica all’estero, come quella in cui è stato curato Michael Schumacher.

Alex Zanardi, striscioni fuori dall'ospedale di Siena: dediche e bandiere per il campione

Nel frattempo, l'ex pilota di Fomula 1 continua a essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Scotte e nella mattinata di mercoledì 22 luglio il gruppo di ciclisti della Nazionale​ paralimpica, in raduno in questi giorni a Lucignano, è atteso davanti al policlinico per una manifestazione di solidarietà.