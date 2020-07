Siena, Engineering vuole sempre chiudere

20 luglio 2020 a

Si è mosso poco nella vicenda Engineering dopo l’incontro in videoconferenza di questa mattina (20 luglio) tra il consigliere regionale per il lavoro, Gianfranco Simoncini, i rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali di categoria e il Comune di Siena. La Regione Toscana ha chiesto uno sforzo per trovare una soluzione in grado di evitare lo spostamento ad Arezzo e Firenze dei 160 lavoratori della sede senese, puntando su un rafforzamento dello smart working, già in parte attuato dai lavoratori del gruppo e inserito negli integrativi aziendali. Questo potrebbe rendere possibile lo spostamento in una sede più piccola, con notevole riduzione di costi, A tal proposito, il sindaco De Mossi si è detto disponibile a reperire un immobile a canone adeguato, ma i vertici Engineering hanno ribadito che non ci sono le condizioni per rivedere la scelta di chiudere. Hanno comunque mostrato disponibilità nell’accrescere il numero dei giorni nei quali i dipendenti potranno lavorare da remoto e nel valutare la permanenza degli addetti che sono distaccati presso i siti dei clienti del servizio. Un nuovo incontro tra le parti è previsto mercoledì 22.