Siena, si ribalta un quad: due feriti

18 luglio 2020 a

a

a

Rocambolesco e spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, oggi pomeriggio (18 luglio 2020) sulle strade del Chianti. Poco prima delle 16.30, sulla Strada provinciale 7 del Chiantino, nel comune di Castelnuovo Berardenga, un quad che stava percorrendo quell'arteria ha perso improvvisamente il controllo e si è ribaltato. In questo frangente, ha investito due pedoni. Il personale del 118 ha prestato soccorso a due uomini di 32 anni, uno dei quali era rimasto incastrato sotto al mezzo. Entrambi sono stati portati al policlinico delle Scotte di Siena ma le loro condizioni non apparivano preoccupanti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per fare i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti.