Siena, si ferisce con la motozappa a Colle

Si è verificato un incidente sul lavoro oggi pomeriggio, 18 luglio 2020. Intorno alle 17 un uomo di 72 anni, mentre stava svolgendo degli interventi di tipo agricolo in un terreno, si è ferito con la motozappa che stava utilizzando. Il fatto è avvenuto a Gracciano, frazione di Colle Val d'Elsa. per la precisione in via Volturno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e poi hanno disposto l'immediato trasferimento del paziente al policlinico delle Scotte di Siena. Lo sfortunato valdelsano, in base ai riscontri provenienti dalla struttura, non è in pericolo di vita.