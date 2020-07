Siena, una vita salvata per un gesto di generosità

18 luglio 2020 a

a

a

Una vita è stata salvata a Siena grazie al gesto di umanità e generosità della madre di un uomo di 31 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto a Monopoli, in provincia di Bari. La donna ha espresso il proprio consenso alla donazione degli organi e il cuore ha subito preso la via del policlinico delle Scotte per un trapianto d’urgenza, Il prelievo multiorgano è stato eseguito questa mattina, 18 luglio 2020, al Policlinico di Bari. La vittima era in bicicletta e ha riportato gravissimi traumi nella collisione con un’auto. Il Centro regionale trapianti ha coordinato la catena di solidarietà e i polmoni sono andati all’Ismett di Palermo, mentre fegato e reni sono stati destinati due pazienti in lista d’attesa a Bari.