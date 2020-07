Siena, il sindaco offre una sede a Engineering

18 luglio 2020 a

il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha avuto una videoconferenza con i vertici dell'azienda Engineering per scongiurare la chiusura della storica sede senese e il trasferimento di 160 dipendenti a Firenze e ad Arezzo. Il primo cittadino ha confermato la piena disponibilità alla collaborazione e ha proposto un accordo con la reperibilità di un immobile nel territorio comunale, a canone adeguato, per la permanenza dell'agenzia o per ridurre a un solo giorno alla settimana la trasferta nelle altre succursali toscane. "Ho dato personalmente conferma – spiega De Mossi - che come amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte per evitare un doloroso epilogo e limitare al massimo i disagi dei lavoratori. Nessuno mette in discussione l'autonomia dell'azienda, ma di fronte a decisioni che colpirebbero pesantemente la vita dei dipendenti e delle loro famiglie, oltre all'economia del nostro territorio, abbiamo tutti l'obbligo di dare il massimo per scongiurare questa spiacevole situazione”.

Il sindaco ha anche richiesto formalmente un nuovo incontro con l'amministratore delegato Paolo Pandozy nel proprio ufficio in Palazzo comunale e a breve avrà un'ulteriore riunione con una delegazione di dipendenti Engineering e i sindacati.