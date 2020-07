Siena, il luogo del cuore di Manninger

18 luglio 2020 a

Alexander Manninger, 43 anni, per gran parte della vita ha fatto il portiere. Ha indossato maglie "pesanti" come quelle dell'Arsenal, del Torino, della Juventus, ha chiuso la carriera nel Liverpool di Klopp, anche se non ha mai giocato. Se però ripensa al suo percorso tra i pali, non ha dubbi: Siena è stata la sua oasi di felicità. Al Rastrello ha vissuto 3 stagioni, intervallate da una parentesi al Salisburgo, togliendosi fior di soddisfazioni in serie A e salutando con, complessivamente, 83 presenze in campionato (102 gol incassati) e 4 in Coppa Italia (8 reti subìte). In tutto, il bilancio del triennio in bianconero è andato agli archivi con 87 gettoni e 110 palloni raccolti in fondo al sacco.

"Ho bellissimi ricordi con il Siena - ricorda il gigante austriaco. - Con quella maglia sulle spalle ho giocato e lottato per raggiungere grandi obiettivi. Considero quella come la tappa più importante della mia carriera, indimenticabile. E' un posto dove sono stato felice. Sento ancora qualche amico che vive in città: gli ex vicini di casa, il proprietario di un negozio. Ogni 2 o 3 anni torno a Siena per fare le vacanze. Mi è rimasta nel cuore"