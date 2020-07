Paolo Kessisoglu a Chiusdino in bici: Bettini cicerone d'eccezione del bike tour

Nicola Uras 17 luglio 2020 a

a

a

Paolo Kessisoglu in Toscana con un cicerone d'eccezione, il due volte campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini. L'attore, comico e conduttore televisivo genovese di origini armene, è un grande appassionato di ciclismo e insieme a Bettini hanno fatto un giro insieme. Una sorta di bike tour con partenza da Pomarance e arrivo, dopo aver percorso le strade dalla geotermia portano nel Senese, a Chiusdino per visitare l'abbazia di San Galgano con la famosa spada nella roccia. "Con la partecipazione di un amico speciale" ha scritto Bettini nel post con le foto in bici, al ristorante e all'abbazia insieme a Kessisoglu.