Mps Siena, dolore per la morte di Tiziana Monaco

14 luglio 2020 a

a

a

Lutto per il Monte dei paschi, per il mondo dei sindacati e per Siena. E' morta Tiziana Monaco, esponente della Uilca (Uil credito esattorie e assicurazioni) Mps, segretaria responsabile della Uilca Siena, componente del consiglio regionale Toscana e tesoriere del Gruppo Mps. Viene descritta come una donna forte e grande lavoratrice. La segreteria nazionale Uilca, con una nota ufficiale, "si unisce alla famiglia di Tiziana e alla Uilca Monte dei Paschi di Siena nel dolore per la scomparsa. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle nostre battaglie sindacali. A tutti noi mancherà la donna e la sindacalista, la compagna e l’amica"