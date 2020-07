Siena, autista di un tir alle Scotte dopo incidente sulla Due Mari

14 luglio 2020 a

E' stato portato al policlinico delle Scotte con l'elisoccorso l'autista di un mezzo pesante che si è ribaltato sulla Siena-Grosseto. L'incidente si è verificato nella corsia sud, in prossimità dell'uscita per Fonteblanda. Il tir, che trasportava acqua, stava viaggiando verso il capoluogo maremmano quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscito di strada.

Sul posto la polizia stradale, per le verifiche sulla dinamica di quanto avvenuto, e i vigili del fuoco del comando di Grosseto, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. I sanitari del 118, dopo aver preso in carico il guidatore, ne hanno disposto il trasferimento a Siena.