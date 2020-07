Cometa Neowise fotografata nel cielo di Siena | Le foto

14 luglio 2020 a

La cometa Neowise visibile anche dopo il tramonto. E' l'Osservatorio astronomico dell'Università di Siena a postare la notizia sui suoi profili social, aggiungendo una foto scattata dal suo direttore Alessandro Marchini il 13 luglio alle ore 22.30. Oltre a collezionare condivisioni, commenti e centinaia di like, lo scatto mostra il profilo della città del Palio e la cometa, immortalata nel cielo.

Per poter osservare la cometa occorre rivolgere lo sguardo verso nord ovest, meglio se da un'altura e lontano dall'inquinamento luminoso. Per individuarla, niente di meglio che seguire le indicazioni fornite in questo post. Ovviamente un binocolo o lo zoom di una macchina fotografica sono di aiuto.

Nel centro Italia la cometa dovrebbe essere visibile almeno fino al 23 luglio, più o meno dalle ore 21 e sino a notte inoltrata.