Renzi: "Siena ci porterà fuori dal Coronavirus"

Filippo Tecce 13 luglio 2020

“L’Italia è forte, Siena è forte come lo è la Toscana. Abbiamo le eccellenza per uscire da questo grande incubo del Coronavirus”. Parole di Matteo Renzi, che da Casole d’Elsa rende merito al lavoro di Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo esterna di Gsk, impegnato per arrivare al vaccino per il Covid-19. Il leader di Italia viva. in Valdelsa per presentare il suo libro "La Mossa del Cavallo", dice che “oggi lo stato di emergenza non è sanitario ma occupazionale”. Per questo, ha aggiunto, “c’è bisogno di far ripartire il Paese: facciamola finita con l’assistenzialismo, con i sussidi non se ne esce, l’Italia l’ha fatta grande chi ha lavorato”.

Dl semplificazioni, Renzi: "Passo avanti, ora aprire cantieri"

Sulle elezioni regionali di settembre. “Giani è radicato in Toscana, può vincere”. Mentre attacca la candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che aveva dichiarato che non ha senso oggi definirsi antifascista: “Lei - dice Renzi - sta alla democrazia come i no vax alla medicina”.