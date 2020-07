Siena, ubriaco si denuda a Poggibonsi

13 luglio 2020 a

Le pattuglie del commissariato di Poggibonsi hanno ricevuto la segnalazione notturna di un uomo che, disteso su una panchina in Piazza Imre Nagy, era intento a compiere atti osceni, noncurante della presenza di un gruppo di persone, tra cui alcune donne. Sul posto gli agenti hanno dentificato un senegalese di 47 anni che aveva ancora i pantaloni sbottonati, ed era palesemente in stato confusionale da abuso di alcol. Per questo hanno ritenuto opportuno far intervenire il 118, che lo ha accompagnato presso l’ospedale di Campostaggia. Dopo l’assistenza sanitaria, è stato sanzionato per ubriachezza e atti osceni. Poiché è risultato avere già diversi precedenti di polizia, vista la sua condotta e il fatto di non avere alcuna attività lavorativa, residenza o domicilio in Poggibonsi, gli è stato notificato il provvedimento, emesso dal Questore di Siena, per l'allontanamento immediato e divieto di ritorno nella città valdelsana per 3 anni.