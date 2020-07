Siena, il sindaco De Mossi incontra i commercianti

13 luglio 2020 a

Il sindaco Luigi De Mossi ha incontrato questa mattina (13 luglio) una delegazione del comitato Commercianti uniti ed Apit nella Sala delle Lupe di Palazzo pubblico per esprimere personalmente la piena solidarietà ed appoggio alla protesta che hanno messo in atto. "La richiesta dei commercianti che farò mia – ha detto il primo cittadino – è la sospensione dei protesti dei titoli bancari fino alla fine dell'anno. Scriverò direttamente al premier Conte e al ministro Gualtieri”.

Il comitato chiede al governo di essere ascoltato: "Deve tutelare queste categorie che rischiano di chiudere a causa dell'emergenza Coronavirus. Nessuno merita di perdere lavoro e dignità per una colpa non sua”.