Siena, nuove visiere per chi lavora nella sanità

La Usl Toscana sud est, di cui fa parte il territorio di Siena, aumenta i dispositivi di protezione individuale per la tutela del personale medico, infermieristico, tecnico sanitario, addetto alle attività assistenziali di qualsiasi tipo e del personale, anche non sanitario, che svolge la propria attività a contatto diretto con l’utenza in assenza di barriere di separazione.

La guardia di finanza sequestra quasi 700 mascherine prive del marchio Ce e della giusta certificazione

Verranno consegnate speciali visiere protettive in concomitanza con il nuovo test sierologico al quale tutto il personale torna a sottoporsi. Il dispositivo, a uso strettamente personale, dovrà essere indossato in tutti i casi in cui si hanno contatti diretti e prolungati con l’utenza, ad esempio quando il paziente non può indossare la mascherina chirurgica ed in tutti i casi in cui ci sia una distanza inferiore ad un metro.