Siena, sequestrata droga in centro

Fine settimana di intenso lavoro per la guardia di finanza provinciale di Siena, impegnata a controllare il centro storico del capoluogo, in particolare le zone di Salicotto, piazza del Mercato e via del Porrione, dove si registra una forte presenza di giovani fino a notte fonda, che spesso danno origine a episodi di disturbo, ubriachezza molesta e fatti legati allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

A tal proposito, proprio in via del Porrione, alle prime ore di questa mattina (13 luglio), un minorenne di origine italiana è stato trovato in possesso di 3.5 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. E' stata anche avvertita la famiglia, a cui sono stati notificati gli atti che sono stati poi trasmessi alla Prefettura per le sanzioni previste.