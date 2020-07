Siena, in Valdorica la Madonna di Vitaleta ormai vera e propria star: ogni giorno migliaia di foto

Julie Mary Marini 13 luglio 2020 a

a

a

La Cappella della Madonna di Vitaleta, nel comune di San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, è ormai una vera e propria star della Valdorcia. Non c'è giorno in cui decine di appassionati di fotografia, ma anche di selfie, non si ritrovino davanti alla chiesina per scattare immagini che porteranno sempre nel loro cuore. Ovviamente l'ora preferita è quella del tramonto. La giornata di domenica 12 luglio ha regalato colori particolari e non a caso erano almeno una ventina i fotografi che hanno atteso con pazienza la golden hour e subito dopo la blue hour, la luce post tramonto. Sono le due fasi di luce considerate migliori per la realizzazione di fotografie, in particolare di paesaggio. Stavolta meteo e cielo non hanno deluso le attese e ne giro di pochi minuti sono state scattate centinaia e centinaia di immagini da turisti proveniente da ogni angolo d'Italia ma anche dall'estero. La piccola chiesina si conferma una modella d'eccezione!