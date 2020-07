Siena, donna di religione ebraica fa un grande regalo anonimo

12 luglio 2020 a

Un dono anonimo, fatto con il cuore, senza voglia di essere ringraziata o di finire sotto i riflettori mediatici. E' quello di una donna di Siena, di religione ebraica, che ha deciso di far piantare a Gerusalemme un albero in onore di Elena Aubry, una 26enne romana morta due anni fa mentre si recava al lavoro in moto. Fatale una caduta provocata dalle radici affioranti dagli alberi ai lati della carreggiata, che hanno trasformato la strada in un percorso a ostacoli. La senese non ha mai conosciuto la ragazza, e neanche la madre, ma ha seguito la battaglia di quest'ultima in nome della figlia, in modo da far creare leggi che tutelino i motociclisti.

A raccontare questa toccante vicenda è proprio la madre, Graziella Viviano, sul proprio profilo Facebook. "Mi chiamano - scrive - e mi dicono che c'è qualcosa per me. Vado, apro la lettera e leggo che una Signora, una meravigliosa Signora di Siena ha incaricato una Associazione perché comprasse un albero, lo piantasse sulle colline di Gerusalemme e gli mettesse il nome di Elena. Sono rimasta... senza parole. Un gesto meraviglioso che fa parte di una usanza ebraica che ha un significato importante. Un pensiero, ancora più apprezzato perché viene da una tradizione e una religione che non è la mia e di Elena. Un onore speciale, per Elena, per tutti noi. Un piccolo grande albero chiamato Elena crescerà sulle colline di una Terra Santa per moltissime persone e credi religiosi. Non so se mai riuscirò ad accarezzarlo ma questo gesto, questo "regalo" di affetto e stima da una persona che non conosco, l'ho trovato stupendo".

Sempre nel post, la signora Viviano si augura di poter contattare questa anonima benefattrice, "questa meravigliosa persona". Pur nel riserbo che avvolge tutta questa storia, sembra che le due donne siano riuscite a parlarsi per telefono.