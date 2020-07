Selvaggia Lucarelli scopre Bagno Vignoni e rimane incantata: "Posto incredibile" | Video

12 luglio 2020 a

Nel suo fine settimana in Valdorcia, provincia di Siena, Selvaggia Lucarelli ammira uno degli angoli più suggestivi di tutta la Toscana, e non solo: Bagno Vignoni. La scrittrice e giornalista, che sta trascorrendo il weekend in un agriturismo della Valdorcia, pubblica un video della vasca termale sul suo profilo Instagram. E commenta: "Una vasca d’acqua termale nel centro del borgo. Bagno Vignoni è un posto incredibile".

In poco più di dieci ore il video colleziona oltre 120mila visualizzazioni: ennesimo super spot per la provincia e conferma che le Terre di Siena alla fine la pubblicità migliore se la fanno da sole, con le loro bellezze.