Selvaggia Lucarelli, dopo la lite con Matteo Salvini, weekend in Valdorcia. E scherza: zona ottima per i domiciliari

11 luglio 2020 a

a

a

Fine settimana in Valdorcia, in provincia di Siena, per Selvaggia Lucarelli, scrittrice e giornalista. Reduce da una intensa polemica con Matteo Salvini, con tanto di deferimento da parte dell'Ordine dei giornalisti, Selvaggia ha scelto la Toscana per un fine settimana di relax. Cena a Bagno Vignoni e foto tra le dolci colline di una delle zone più belle d'Italia e non solo.

Ovviamente non è mancata una battuta polemica sulla vicenda Ordine dei giornalisti: "Oltre al deferimento da parte dell’odg, si è aggiunto l’obbligo dei domiciliari. Qui". Un evidentemente complimento proprio alla Valdorcia.

Lucarelli annuncia che quest'anno, evidentemente causa Coronavirus, si "torna a viaggiare in Italia, e vedremo anche regioni trascurate dal turismo di massa. (sì, anche il Molise, e in lungo e largo). Intanto si parte dall’amata Toscana (che non ha bisogno di pubblicità), per un weekend in una zona che conosco (colpevolmente) meno di altre: la Val D’Orcia".