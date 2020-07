Siena, bloccata attività di spaccio in Valdelsa e nel Chianti

11 luglio 2020 a

Due giovani albanesi rispettivamente di 25 e 23 anni erano stati arrestati dai Carabinieri di Siena circa quattro mesi fa, perché trovati in possesso di due etti e mezzo di cocaina che trasportavano su un’autovettura. Entrambi erano finiti agli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di un così cospicuo quantitativo di stupefacente, destinato anche alla provincia di Siena. Per questo era necessario monitorarli perché, pur essendo residenti a Castelfiorentino erano spesso presenti nel territorio senese,

I servizi d’osservazione sotto casa hanno mostrato come, mentre il 23enne aveva sospeso l’attività delittuosa , il fratello maggiore invece aveva continuato con lo spaccio, ricevendo clienti a casa. Dopo quegli appostamenti in borghese e i riscontri effettuati, è partita un’accurata informativa di reato diretta alla Procura della Repubblica di Firenze che si è rivolta al locale Tribunale di sorveglianza che ha deciso per l’aggravamento della misura cautelare. La palese violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, e la commissione di reati analoghi a quelli per i quali era già stato arrestato, hanno prodotto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata notificata allo straniero. Per un po’ non potrà così rifornire tossicodipendenti della Valdelsa e del Chianti.