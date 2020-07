Siena, il Palio è rock

11 luglio 2020 a

a

a

Comincia lunedì 13 luglio, per concludersi sabato 18, la rassegna musicale social Seniocalling ideata dalla Tartuca con la voglia di dare voce e suono ai giovani senesi delle contrade, per riempire gli spazi negati e lasciati vuoti dai lunghi giorni di quarantena. Il tutto anche a fin di bene: dare un aiuto concreto a Casa Clementina. I costi di iscrizione al concorso sono stati tutti donati per le attività formative della struttura che si occupa di sostenere percorsi di inserimento sociale per persone con disabilità.

La vera e propria gara tra i gruppi musicali delle contrade partecipanti si terrà sui profili social Seniocalling di Instagram e Facebook. Oltre alla giuria popolare, che si esprimerà attraverso i “like” ai video che verranno postati, ce ne sarà anche una di esperti che si occuperà di votare il video migliore.