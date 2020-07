Alex Zanardi, il risveglio è rimandato

11 luglio 2020 a

a

a

Alex Zanardi non sarà risvegliato in questo fine settimana. Malgrado le previsioni non escludessero di collocare tra oggi (11 luglio) e domani una graduale diminuzione della sedazione per il campione paralimpico, il suo quadro neurologico, stabile ma definito sempre “grave”, ha spostato in avanti i tempi per programmare il tentativo. L’equipe medica che lo ha in cura tornerà a valutare la possibilità non prima di martedì della prossima settimana.

Alex Zanardi, medaglia d'oro al valor civile. C'è la petizione, già raccolte 40mila firme. Come aderire

Intanto, però, fuori dal policlinico senese le dimostrazioni di affetto verso l’ex pilota di Formula 1 non calano. Anzi, sembrano attingere nuova linfa dalla mancanza di novità. Sono infatti apparsi alcuni striscioni, tra cui uno che recita “Forza Alex siamo tutti con te”.