Siena, auto a fuoco a San Gimignano

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 9 luglio 2020, per l'incendio di un'autovettura a seguito di un incidente stradale che è avvenuto in località Ulignano (via Sottobosco), nel Comune di San Gimignano. Gli occupanti del mezzo, all'arrivo della squadra, non erano più all'interno dell'abitacolo ma erano già stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, per i rilievi del caso e per comprendere meglio la dinamica esatta di quanto avvenuto sulla strada valdelsana.