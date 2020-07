Siena, all'Università già 450 nuovi iscritti. Nessun calo di matricole nonostante il Coronavirus

Gennaro Groppa 09 luglio 2020 a

All'Università di Siena notizie positive per quel che riguarda le preimmatricolazioni. Al momento, forse anche un po’ a sorpresa viste tutte le difficoltà e le incertezze causate dal Covid-19, il numero è infatti lo stesso di quello registrato dodici mesi fa. Sono 450 i giovani che da ogni parte d’Italia hanno già effettuato il passaggio preliminare all’iscrizione vera e propria, che potrà essere formalizzata dal 21 luglio.

“Questo dato – commenta il rettore Frati – ci inorgoglisce e testimonia l’interesse e l’attenzione che esistono nei confronti del nostro ateneo. Ci fa ben sperare relativamente a quelli che potranno essere i nuovi iscritti”. La speranza è che possano esserci 2600-2700 nuovi immatricolati a ottobre. Anche dall’estero, nonostante la pandemia, si continua a guardare a Siena. L’università ha circa 16mila studenti, il 10% dei quali stranieri: 1.600 ragazze e ragazzi da un centinaio di Paesi di tutto il mondo.

“Anche il percorso che viene effettuato in questo periodo dagli studenti stranieri interessati a venire a Siena per seguire corsi universitari – ha detto ancora Frati – ha fornito indicazioni interessanti e molto positive. Il loro numero ricalca quello registrato nel 2019”. Da ottobre l’ateneo senese offrirà un piano formativo con 71 corsi di studio, e con altre 2 nuove lauree magistrali in lingua inglese (che portano a 19 il numero complessivo): una sulla farmaceutica, le scienze della vita e le biotecnologie, una sull’intelligenza artificiale”.

Ci sono novità anche per quel che concerne le tasse universitarie, tema affrontato più volte da alcune associazioni studentesche. La no tax area verrà ampliata fino ai 20mila euro di Isee, saranno previsti sconti importanti anche per chi rientra nella Isee da 20mila a 30mila euro. “Su questi temi – ha dichiarato Frati – faremo una riunione con gli studenti, pronti per varare modifiche al regolamento sulle tasse”.