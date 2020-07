Siena, all'Università sos aule: ne mancano venti. Ecco il piano del rettore Francesco Frati

Gennaro Groppa 09 luglio 2020 a

A Siena il prossimo anno lezioni universitarie nella bellissima aula magna del rettorato. E magari anche al Santa Maria della Scala, alla Camera di Commercio, persino in alcune società di contrada. A partire da ottobre potremmo vedere una università “diffusa” nel territorio, con gli studenti che potrebbero andare a fare lezione in luoghi importanti e storici della città. “L’inizio del nuovo anno accademico verrà effettuato completamente in presenza, questo è l’impegno che ci prendiamo – afferma il rettore dell’Università degli studi di Siena, Francesco Frati – Il nostro è infatti un ateneo che trova la sua forza nella presenza degli studenti. Ovviamente tutto dovrà essere svolto in una situazione di assoluta sicurezza sanitaria. La didattica digitale a distanza rimarrà in supporto, magari per gli studenti internazionali che in un primo periodo potrebbero non avere l’opportunità di venire a Siena. Stiamo effettuando una ricognizione degli spazi a disposizione, la capienza delle aule dovrà essere ridotta rispetto ai numeri abituali per poter garantire il distanziamento tra le persone”. Frati sembra avere le idee molto chiare su quello che dovrà essere il piano da attuare nei mesi che mancano all’inizio delle lezioni del prossimo anno accademico.

Gli spazi attuali dovranno essere riorganizzati: le aule che ospitavano cento studenti potranno ospitarne meno, forse un po’ più della metà, per poter garantire le norme della sicurezza sanitaria. Anche gli orari delle lezioni andranno rivisti e riorganizzati, fino al sabato mattina. E’ quindi naturale che l’ateneo abbia bisogno di un maggior numero di luoghi dove da ottobre gli studenti possano fare lezione. Quali saranno? Il rettore ha già un’idea concreta al riguardo, e l’ha espressa nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’offerta didattica per il prossimo anno. “Al momento servono circa venti di aule in più – ha detto Frati. – Stiamo portando avanti un discorso con vari enti della città per trovare delle soluzioni. Stiamo ad esempio parlando con il Comune, che potrebbe mettere a disposizione alcuni spazi del Santa Maria della Scala. Stiamo parlando anche con la Camera di Commercio, con i Fisiocritici, con Sienambiente, con il Magistrato delle contrade proprio per vedere se sarà possibile utilizzare anche altri locali”.

E’ affascinante l’ipotesi di far svolgere alcune lezioni universitarie al Santa Maria della Scala, uno dei luoghi simbolo della città di Siena. A tal fine potrebbero comunque essere predisposti degli spazi più moderni presenti a Palazzo Squarcialupi, come la sala Italo Calvino da poco restaurata che potrebbe essere un posto adatto per ospitare un discreto numero di universitari. Una possibile sinergia con le contrade non sarebbe una novità assoluta, dato che fino a non molti anni fa alcune società hanno ospitato lezioni. Lezioni saranno effettuate anche nell’aula magna dell’ateneo, il luogo che solitamente viene utilizzato per cerimonie ed eventi.

I prossimi mesi saranno utili anche per dar vita ad un piano di adeguamento tecnologico degli spazi universitari. Ad oggi solamente il 25% delle aule è infatti pronto per la didattica a distanza con la disponibilità di tutta la tecnologia necessaria per effettuarla e per garantirla, come microfoni, computer, video. Da luglio e fino a settembre verranno realizzati i lavori per far salire questa percentuale oltre il 90%: gli interventi hanno un costo previsto di un milione e 800mila euro.