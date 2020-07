Banca Mps, Stato fuori entro il 2021

08 luglio 2020 a

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel corso di un’intervista online rilasciata a Bloomberg, a precisa domanda, ha parlato anche di Monte dei paschi, sottolineando che il piano di ristrutturazione dell'istituto senese, approvato dalla Commissione europea, si concluderà entro il 2021. "Rispetteremo la scadenza e, con l’uscita dello Stato, questa sarà una storia di successo, di una potenziale crisi molto elaborata che è stata gestita con sovvenzioni e risolta". E poi ha aggiunto che In questo modo "avremo una banca privata che era in grosse difficoltà, ma che sarà rimessa in piedi e potrà anche tornare al processo di consolidamento".