Siena, ubriachi e molesti: arriva la polizia

08 luglio 2020 a

a

a

I poliziotti delle volanti della questura di Siena hanno sanzionato due persone nel corso della loro attività sul territorio. Mentre transitavano da piazza del Campo, hanno visto discutere animatamente una coppia, quindi si sono fermati per procedere all’identificazione e al controllo. Si trattava di due turisti, cittadini svizzeri, che stavano litigando. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è mostrato subito irritato per il controllo dei poliziotti, alternando frasi ingiuriose in italiano a vocaboli incomprensibili, ma dal tono irrispettoso. E' stato sanzionato per ubriachezza.

Un altro uomo, stavolta di origini nigeriane, di 23 anni, ha ricevuto una contravvenzione per lo stesso motivo, all’esito di un intervento al centro commerciale Porta Siena. Lo straniero era stato segnalato alla sala operativa perché, insieme ad altri 5 connazionali, stava disturbando le persone. In realtà gli agenti hanno constatato che l’unico in stato di alterazione da abuso di alcool era il 23enne, mentre gli altri si sono fatti identificare tranquillamente e sono risultati sobri.