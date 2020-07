Siena, nuove mappe per persone non vedenti

08 luglio 2020 a

Sono state installate dal Comune 5 mappe tattili, su appositi leggii di supporto, per persone ipo e non vedenti, all'ingresso del policlinico delle Scotte e lungo la direttrice pedonale Porta Camollia-Antiporto-Stazione. "Si tratta di opere che, in un’ottica integrata – illustra l’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese - mirano al miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale, nell'asse che va da piazza del Sale al Policlinico Le Scotte passando per la stazione ferroviaria, e alla riqualificazione del percorso pedonale che va dall'Antiporto al centro storico con accesso da Porta Camollia. Un ulteriore passo per trasformare Siena in una città sempre più inclusiva, attenta ai bisogni e alle esigenze di tutti". L’amministrazione, per questi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, ha partecipato a bandi e ottenuto cofinanziamenti della Regione Toscana e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I leggii a supporto delle mappe tattili, di disegno analogo a quelli già installati nella Fortezza Medicea e al Terminal Bus in via Lombardi, integrano e completano i sistemi di segnaletica tattilo–plantare esistenti.