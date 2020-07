Siena, il nuovo prefetto Forte e il saluto di Reggio Emilia

07 luglio 2020 a

Il prefetto Armando Gradone è atteso da un prestigioso incarico in Umbria e il suo posto a Siena sarà preso da Maria Grazia Forte. A darne ulteriore conferma è il sindaco di Reggio Emilia (città nella quale ha ricoperto il medesimo incarico fino a ora) Luca Vecchi, che così l'ha salutata: "Voglio ringraziare sentitamente, a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale di Reggio Emilia, il prefetto, dottoressa Maria Grazia Forte, nel momento in cui lascia la nostra città per approdare al nuovo incarico a Siena. Assieme alla dottoressa Forte questa città ha affrontato importanti e delicatissime sfide, ultima – cronologicamente parlando – la situazione del Covid-19: la sua opera è stata fondamentale per riuscire a gestire in modo condiviso e concertato una situazione assolutamente inedita, mai vissuta prima dalle nostre comunità. Sia durante la fase del lockdown, che durante quella della ripartenza, la prefettura è stata – con lei – vicina alla città tutta, in modo costante, attento e puntuale. Siamo certi che un po’ di Reggio resterà a far parte del bagaglio di Maria Grazia Forte, e questa città l’accoglierà sempre con grande senso di gratitudine e affetto, quando vorrà tornare a farci visita".