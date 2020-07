Siena, all'Università aperte le iscrizioni per i corsi di medicina e biotecnologie

07 luglio 2020 a

Si aprono le iscrizioni alle selezioni per i corsi a numero programmato dell’Università di Siena in medicina e chirurgia e in biotecnologie per l’anno accademico 2020/2021.Prima scadenza il 23 luglio per medicina e chirurgia: 244 i posti disponibili più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (riservati ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova di ammissione si terrà il 3 settembre. In base alla normativa per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, per limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sosterrà la prova presso le sedi universitarie presenti nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa. La sede del concorso sarà indicata al momento della pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

Sino al 4 agosto saranno aperte anche le iscrizioni alla selezione per il corso di laurea in Biotecnologie: 72 posti più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero (di cui uno riservato ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo). La prova per questo corso è programmata per il 9 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte. I bandi, con le informazioni dettagliate per l’iscrizione, sono pubblicati on line nelle pagine del portale dell’Ateneo Orientarsi.