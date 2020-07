Siena, maiale in strada: lo salva la polizia

07 luglio 2020 a

La Polizia di Stato ha salvato un maiale caduto dal carrello di un’autovettura senza che il proprietario se ne sia accorto. L'animale camminava sulla Ss 73 Ponente a Costalpino, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti di passaggio, che infatti hanno dato l'allarme. Per gli agenti intervenuti non è stato facile agganciarlo, ma quando ci sono riusciti hanno provato a raccogliere informazioni su chi potesse esserne il proprietario, senza arrivare a nulla. Alcuni testimoni hanno raccontato che chi guidava l’auto che trainava il carrello sembrava non essersi accorto di niente. Inoltre il suino non aveva né bolli né tatuaggi o altri simboli che lo riconducessero a un allevamento o a un privato. E' stato perfino chiamato un canile per trovargli una sistemazione provvisoria, senza esiti positivi, ma alla fine è stato trovato un allevatore residente in provincia disponibile a recuperarlo e custodirlo.