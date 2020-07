Siena, giovane cantante del conservatorio ottiene un importante ruolo a Pordenone

07 luglio 2020 a

Alessio Fortune Ejiugwo. allievo di canto della classe della professoressa Laura Polverelli presso il conservatorio Franci di Siena, ha vinto l'audizione per il ruolo di Cratchit, primo spirito e tenore nel quartetto vocale, dell'opera "Racconto di Natale" di Carlo Galante, che sarà messa in scena a dicembre dalla Società operaia di Pordenone, Il giovane baritono, classe 2001, ha all'attivo già molte importanti esperienze e riconoscimenti, come il secondo posto al concorso nazionale per studenti di Conservatorio e Istituti musicali pareggiati “SilVer 2017”.

Si è esibito in numerosi teatri ed eventi di musica classica, tra cui come solista con il coro di voci bianche dell’International School of Florence al Festival of Song a Firenze e nel luglio 2019 ha debuttato nel ruolo di Notaro nel Barbiere di Siviglia di Paisiello presso il teatro dei Rinnovati di Siena. Inoltre, è stato ammesso anche al corso di perfezionamento dell'Accademia Chigiana con il maestro William Matteuzzi.