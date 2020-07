Toscana, Matteo Renzi lancia la sfida delle elezioni regionali. Scaramelli: "Lavoriamo sul laboratorio del riformismo italiano"

06 luglio 2020 a

Stefano Scaramelli in Toscana è già nel pieno della campagna elettorale. Sarà uno degli uomini forti di Italia Viva e in compagnia del leader Matteo Renzi ha già iniziato a girare il territorio a caccia di voti in vista delle prossime elezioni regionali. Nella giornata di oggi, 6 luglio, è stato a Grosseto. Diverse persone hanno partecipato all'incontro con l'ex premier. Ovviamente Scaramelli esulta sui suoi profili social: "In settimana si replica nelle Terre di Siena. Insieme a Matteo Renzi per fare della Toscana il laboratorio del riformismo in Italia". Un solo hashtag: futuro. Poi tre foto dell'incontro, avvenuto in pineta.

Anche Matteo Renzi pubblica un post sull'incontro: "Che bello rivedersi finalmente dal vivo. A Marina di Grosseto abbiamo trovato la passione e l'entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono".