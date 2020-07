Siena, cambia il prefetto: arriva Maria Forte da Reggio Emilia. Per Armando Gradone prestigioso incarico a Perugia

06 luglio 2020 a

Il prefetto Armando Gradone lascia Siena per essere trasferito a Perugia. Al suo posto la dottoressa Maria Forte da Reggio Emilia. La notizia non è ancora ufficiale, ma l'indiscrezione arriva da fonti molto attendibili del ministero dell'Interno. L'ufficializzazione è attesa a breve. Gradone lascia un ottimo ricordo a Siena per lo splendido lavoro svolto e sarà ricordato in particolare per il grande impegno in questo periodo di emergenza da Coronavirus.

Maria Forte è di Roma, classe 1959, sposata. Laureata in giurisprudenza parla inglese e francese. Nell'amministrazione è entrata nel 1987, primo incarico vice capo di gabinetto presso la prefettura di Padova. Dopo una lunga serie di prestigiosi incarichi, tra cui quello di Direttore dell'ufficio affari generali e personale della segreteria del Dipartimento e più volte componente delle delegazioni in sede Commissione Europea e Onu, nel maggio del 2017 è stata nominata prefetto di Reggio Emilia. A breve, se le indiscrezioni troveranno conferme ufficiali, il trasferimento a Siena.