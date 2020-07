Banca Mps, nominato nuovo general manager dell'area Toscana di Monte dei Paschi

06 luglio 2020 a

Banca Mps cambia il vertice dell'area territoriale Toscana. La scelta di Banca Monte dei Paschi di Siena cade su Alessandro Faienza, nominato nuovo general manager dell’Area Toscana. Pugliese, residente a Siena da oltre 20 anni, si è laureato a Milano in Scienze Economiche e Bancarie all’Università Cattolica. Dopo aver maturato una decennale esperienza in una banca d’affari di Milano, nel 1997 entra nel Gruppo Montepaschi. A Siena dal 2000, assume negli anni diversi incarichi di responsabilità in ambito commerciale. Con il nuovo incarico Alessandro Faienza inizia una nuova esperienza che lo vedrà alla guida di una delle aree più rappresentative della Banca, sia dal punto di vista storico e identitario che dal punto di vista delle quote di mercato. "La nostra Banca è un punto di riferimento importante per le famiglie e per le imprese della Toscana e accolgo con entusiasmo questa sfida", dichiara. L’area territoriale Toscana comprende 306 filiali, 10 direzioni territoriali retail, 2 direzioni territoriali corporate (con 13 centri corporate, enti e pmi) e 1 direzione private (con 2 centri family office e 8 centri private).