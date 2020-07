Siena, Carlo Conti: ecco la Ricciolina che lo prende per la gola ad Abbadia San Salvatore

06 luglio 2020 a

La famosa torta "Ricciolina", dolce tipico di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, approda su Rai 1 da Carlo Conti. Il popolare ed apprezzato presentatore toscano la cita nella trasmissione "Top dieci" come uno tra i dieci dolci più apprezzati in Toscana, secondo sondaggi Facebook. Carlo Conti l'ha nominata, nonostante non rientrasse nella classifica nazionale tra le dieci specialità più votate, in quanto, forse, dolce di un territorio a lui caro e conosciuto personalmente. Dolce tipico a base di cioccolato e mandorle, ogni forno ed ogni ristorante ne custodisce gelosamente la ricetta. Le sarà dedicato probabilmente un evento già nel corso di questa estate, come affermò alcuni giorni fa il presidente della Pro Loco, Samuele Vestri. Tutti a provare la “Ricciolina” badenga, torta da un aspetto invitante ed un gusto unico.